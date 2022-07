Schianto nella notte tra due auto, feriti entrambi i conducenti

Uno schianto terribile, ha visto coinvolte due auto nella tarda serata di ieri, martedì 27 luglio. I mezzi sono entrati in collisione frontalmente, le persone ferite sono state trasferite all’ospedale, in un veicolo il ferito è rimasto incastrato tra le lamiere e solo grazie all’intervento dei pompieri è stato estratto dalla macchina.

Erano da poco passate le 23 di martedì, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Gian Battista Zaupa a Chiampo per lo scontro tra due auto, due i feriti. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’auto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale ad Arzignano. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.