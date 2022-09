Cane pastore azzanna bimbo di tre anni entrato nel recinto: soccorso in eliambulanza

Soccorsi in codice rosso di massima urgenza ieri a Crespadoro, al fine di prestare aiuto a un bambino di soli 3 anni morso da un cane, si tratterebbe di un pastore maremmano, nel terreno di proprietà di un parente prossimo. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri al 118, con inviata sul posto un elicottero del Suem per trasferire il piccolo ferito al più presto all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Avrebbe riportato ferite serie alla testa e agli arti inferiori, prima di venire liberato dai familiari attirati dalle urla disperate del bimbo, azzannato per cause al momento non note da quello che per lui era un compagno di giochi.

Il fatto si è verificato venerdì in località Durlo, sulle colline sopra l’abitato di Crespadoro nell’area dell’Ovest Vicentino. Erano da poco passate le 17 e 30 di ieri. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma, vista l’età prematura, vige il massimo riserbo sulla vicenda in attesa di aggiornamenti dal reparto di pediatria del polo ospedaliero berico.

La notizia è in aggiornamento