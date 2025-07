La preghiera sostituisce la festa. A Durlo la comunità si raccoglie per il 58enne morto mentre passeggiava

La comunità in cui viveva ha rinunciato ad una giornata programmata di festa nel corso del week end, in omaggio e per rispetto dovuto ai familiari di un concittadino la cui una vita si era conclusa prematuramente nei giorni precedenti. Sconvolgendo la località di Durlo e le sue contrade intorno. Ed è così che si è deciso di ritrovarsi non per giocare o ballare ma per regalarsi un momento di preghiera.

Una scelta condivisa e che ha incontrato il favore e la riconoscenza dei parenti di Damiano Pasquale, 58enne vicentino il cui funerale sarà celebrato martedì 29 luglio. E’ stata infatti annullata l’edizione 2025 di “Durlo Summer Fest” sulle colline sopra Crespadoro, evento programmato per sabato scorso che univa sport e musica per giovani ma non solo.

Impossibile rimanere a cuor leggero con una famiglia del posto affranta nel profondo per la morte di un proprio caro. Una notizia tragica giunta proprio alla vigilia del sabato di festa in programma, dopo il ritrovamento venerdì mattina del corpo senza vita dell’artigiano da parte della moglie Barbara, uscita di casa da contrada Staudri per cercarlo: aveva salutato il marito la sera precedente, andando a dormire mentre Damiano si dedicava come spesso accadeva a una passeggiata notturna nel verde delle colline. Al risveglio, si era insospettita nel non trovarlo al suo fianco, temendo il peggio.

Con ogni probabilità il 58enne è stato stroncato da un malore, senza alcuna avvisaglia di un malessere nelle ore precedenti all’uscita di casa. Trovandosi solo in una zona isolata non avrebbe potuto chiedere aiuto, accasciandosi al suolo in un prato nei pressi di via Lace. Fino a chiudere gli occhi per sempre circondato dal silenzio intorno. Tutto questo a distanza di poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Le circostanze ambientali e l’esame del corpo sul posto da parte del medico incaricato hanno portato a far prevalere l’ipotesi del probabile infarto, causa di morte naturale di origine cardiaca, senza che dalla Procura di Vicenza si valutasse in questo caso come necessaria l’autopsia.

Domani pomeriggio alle 15.30, dunque, si potrà celebrare l’ultimo saluto terreno a Damiano Pasquale, apprezzato artigiano edile abile nei lavoratori di muratura e con la passione per la caccia e per la montagna, padre di un figlio di 17 anni. Il feretro del compianto marito e papà sarà ospitato martedì in chiesa parrocchiale di Durlo per il rito religioso comunitario di commiato, preceduto lunedì alle 20 dalla veglia di preghiera. Profonda partecipazione al lutto, dimostrato sia con il gesto concreto dell’annullamento della festa sia con la vicinanza offerta ai famigliari, è stata espressa dall’Associazione Durlo 86.

