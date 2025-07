Incidente tra due veicoli a Lanzé. Le due persone al volante soccorse e ricoverate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale nella fascia oraria dedicata alla pausa pranzo nel corso della giornata di lunedì, con segnalazione proveniente da Lanzé, frazione di Quinto Vicentino, e bilancio di due feriti.

Si tratta dei rispettivi conducenti delle due vetture coinvolte nello scontro tra veicoli che si è registrato in via Stradone, con intervento dei vigili del fuoco oltre che di una squadra del Suem 118 per portare i soccorsi sanitari richiesti.

Alle 12.45 l’allarme raccolto dalla centrale operativa con pompieri della sede 115 di Vicenza inviati sullo scenario dello scontro tra una Volkswagen Golf nera e un’utilitaria, quest’ultima finita con la parte frontale nel terreno adiacente alla carreggiata. ben visibili i danni sul lato guida invece per la vettura rimasta in strada. Gli operatori, dopo aver prestato supporto ai feriti, si sono subito attivati per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal problema e per le verifiche tecniche sulle automobili danneggiate.

I conducenti – si tratterebbe di due automobilisti entrambi di i sesso maschile – sono stati affidati alle cure del personale sanitario inviato dal San Bortolo di Vicenza, intervenuto con due ambulanze e un’auto medica viste le condizioni serie di uno dei due infortunati. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri ella stazione locale, dipendenti dalla Compagnia di Thiene, per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica del sinistro che per il momento rimane sconosciuta.

