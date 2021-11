Ritrovato a Campodalbero il 60enne scomparso nel veronese 5 giorni fa

L’uomo si era allontanato a piedi cinque giorni fa da Grezzana, sulle colline veronesi, senza telefono e senza documenti. Pare volesse fare una passeggiata. Era il tardo pomeriggio di venerdì: da allora più nessuna notizia, se non un avvistamento in una malga in Lessinia. L’allarme era stato lanciato dalla moglie.

Non è chiaro dove abbia passato questi giorni e queste notti. La conferma del ritrovamento è arrivata anche dal messaggio comparso sui social dell’associazione Penelope Veneto, che aveva dato l’allarme: “Il signor Luigi è stato ritrovato e sta bene. Grazie a tutti per la collaborazione da parte della famiglia. Un grazie particolare a tutti i volontari che hanno collaborato, alle forze dell’ ordine, alla Prefettura”. Il ritrovamento sarebbe avvenuto in zona Campodalbero, nel comune vicentino di Crespadoro, a oltre 50 chilometri dal luogo della scomparsa e a oltre dieci ore di cammino. L’ipotesi di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, che lo hanno cercato in questi giorni, è che possa aver dormito in bivacchi e alloggi di fortuna.