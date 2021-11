Giornata degli alberi, messi a dimora sei nuovi carpini al parco di via Magenta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sei nuovi carpini, che rappresentano simbolicamente i nati nel 2021, piantati al parco di via Magenta e un tiglio messo a dimora nel giardino della scuola d’infanzia San Vincenzo. Con queste nuove piantumazioni arboree Thiene ha festeggiato la giornata nazionale degli alberi che ricorre ogni 21 novembre e allo stesso tempo continua a mantenere alta l’attenzione nei confronti del verde cittadino.

Al momento della messa a dimora del tiglio, organizzato grazie alla collaborazione tra materna e gruppo forestale, era presente anche il sindaco Giovanni Casarotto che ha lanciato un messaggio ai bambini sull’importanza di rispettare l’ambiente e di averne cura, per un futuro di salvaguardia del nostro pianeta. “Un futuro – ha detto il primo cittadino – che comincia già oggi con l’invito ad avere cura del giovane tiglio che è stato piantato”.

Al parco di via Magenta, invece, dove sono stati piantati dal comune i sei nuovi carpini anche quest’anno non erano presenti i bambini delle scuole cittadine, considerate le note misure di contrasto alla diffusione del covid-19. Andrea Zorzan, assessore all’ecologia, commenta: «L’iniziativa è comunque visibile alla cittadinanza, grazie all’originale segnaletica che è stata apposta anche qui, come negli anni precedenti ai Giardini Al Bosco e al parco del Bersagliere. Ricordo l’importanza degli alberi per l’ambiente e come la sostenibilità sia frutto anche di comportamenti quotidiani e di buone prassi domestiche, come rispettare la natura e osservare stili di vita ecologici». «L’impegno all’equilibrio del patrimonio arboreo di Thiene – ricorda infine Zorzan – è uno degli obiettivi del Piano d’azione per l’energia sostenibile che come Amministrazione Comunale stiamo attuando»

