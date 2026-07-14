Rifiuti pericolosi sopra la falda: anche Dueville al Tar contro il progetto Silva

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Si aggiunge anche il comune di Dueville agli enti che si oppongono al ricorso presentato da Silva Srl a favore del progetto per un impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi, sanitari e sabbie di fonderia nell’area sopra la falda di Montecchio Precalcino. Un’area ad altissima vulnerabilità, poichè la falda alimenta gli acquedotti di Vicenza e di gran parte del Padovano.

Dueville si schiera a fianco di Montecchio Precalcino, Provincia di Vicenza, Viacqua Consiglio di bacino Ato Bacchiglione e sui canali social ha annunciato che si costituirà in giudizio di fronte al Tar del Veneto.

“Si informa la cittadinanza che la giunta ha deliberato la costituzione in giudizio del Comune di Dueville in relazione a tutti i ricorsi presentati dalla ditta Silva S.r.l. davanti al Tar del Veneto.

I ricorsi riguardano la richiesta di annullamento dei provvedimenti adottati dalla Provincia di Vicenza, dal Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione e dalla Regione del Veneto, provvedimenti che da un lato hanno espresso parere contrario rispetto all’apertura di un impianto per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi nell’area Terraglioni e dall’altro hanno perimetrato le aree di salvaguardia. L’incarico è stato affidato all’avvocato Gianluca Ghirigatto, dello studio legale associato VIS con sede a Vicenza.

La decisione maturata dall’intera amministrazione nasce dalla volontà di tutelare la salubrità dell’acqua, la specificità di un territorio particolarmente vulnerabile e la salute dei cittadini. Il gruppo tematico ristretto supporterà gli uffici e gli Enti che hanno adottato tali provvedimenti e sosterrà, nelle sedi competenti, le ragioni che hanno portato al diniego dell’apertura dell’impianto. L’amministrazione continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, mantenendo la cittadinanza costantemente informata sugli sviluppi”.

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