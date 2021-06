Collisione auto-moto, in gravi condizioni il conducente della due ruote

Ancora un dramma sulle strade del Vicentino, con un nuovo grave incidente segnalato stavolta a Dueville intorno alle 13.30 di oggi. Si tratterebbe – le informazioni sono in corso di verifica – di una collisione tra un’automobile e una moto, avvenuto lungo la strada che collega l’abitato di Novoledo al centro di Dueville, nel territorio di quest’ultimo comune in prossimità del Villaggio Monte Verena.

Ad aver la peggio sarebbe un giovane uomo, rimasto a terra dolorante dopo l’impatto descritto come violentissimo in via Monte Pasubio, all’altezza del civico 28.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 dopo una telefonata ricevuta da un passante che ha assistito alla scena. Le condizioni del motociclista sarebbero serie, con ferite multiple in particolare agli arti inferiori. Intorno al luogo dello scontro è accorsa molta gente, tra automobilisti di passaggio e residenti della zona tornati a casa per la pausa pranzo.

Il ferito alle 14 stava per essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, da dove si attendono aggiornamenti sull’evolversi delle condizioni di salute nel corso della giornata. Identità e residenza del malcapitato utente della strada per ora rimangono sotto stretto riserbo in attesa delle avvenute comunicazioni del fatto di cronaca odierno ai familiari. Intervenuta per i rilievi sul posto anche una pattuglia del consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino.