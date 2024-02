Garage in fiamme: un furgone distrutto dalle fiamme. Allarme da un’azienda conciaria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio ieri sera in un’azienda della concia di Arzignano, in zona industriale, con emergenza per la presenza di tre bombole Gpl in stallo nel garage e deposito di una ditta locale. La segnalazione è giunta alla centrale del 115 alle 20.30 di giovedì 22 febbraio, con immediato invio della squadra operativa di turno dei pompieri del distaccamento Ovest Vicentino, giunti in via del Lavoro in pochi minuti, poi “rinforzati” da un team di colleghi inviati dalla sede centrale di Vicenza. .

Proprio la vicinanza della caserma dei vigili del fuoco dal luogo dell’emergenza, abbinata alla tempestività dell’azione dei sette operatori, hanno permesso di limitare i danni che si stanno quantificando oggi, limitati a quanto contenuto nella rimessa ma comunque ingenti, per alcune decine di migliaia di euro.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le l’incendio di un furgone. Bruciate diverse masserizie messe a deposito coinvolte nell’incendio, tra cui le tre bombole sopra citate. A venire danneggiato anche il solaio della struttura. I pompieri sul posto hanno inibito a fine intervento l’utilizzo della stanza sovrastante e dei locali interessati dal fumo fino al ripristino degli impianti e della sicurezza della struttura.

Le cause specifiche dell’incendio rimangono per ora ignote, e sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco vicentini. Pare nessuno fosse presente nello stabilimento a quell’ora, e non si registrano dunque persone ferite o intossicate. Le operazioni di completo spegnimento e di bonifica sono terminate dopo circa due ore, con rientro delle squadre nelle rispettive caserme intorno prima della mezzanotte.