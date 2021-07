Gli arcieri arzignanesi fanno centro: stanziati 55 mila euro per il nuovo campo di tiro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Comune di Arzignano fornisce 55 mila “frecce” all’arco degli appassionati “Robin Hood” della vallata del Chiampo, finanziando l’allestimento di un nuovo campo di competizione e di allenamento e che sorge in via dell’Altura, nella zona a sud della città in prossimità del cimitero comunale. E’ stata individuata un’area adatta, lontana dalle abitazioni e con i 70 metri richiesti di lunghezza per questa disciplina sportiva, prima di dare al via ai lavori celeri con la collaborazione dell’associazione che promuove il tiro con l’arco.

Un’opera richiesta da tempo dai praticanti dell’Ovest Vicentino, che possono così traslocare dalla vecchia area del tiro segno alla loro nuova casa, moderna e con tutte le attrezzatture che richiede il tiro con l’arco. La nuova sede è già operativa dalla fine di aprile scorso, dopo una prima inaugurazione alla presenza del sindaco, ma con l’arrivo dell’estate l’attività è entrata nel suo clou con il coinvolgimento anche di ragazzi e bambini

E’ stato realizzato il campo di tiro fino a 70 metri di distanza dalla pedana, con la possibilità di accogliere in simultanea fino a 10 arcieri. Uno spazio retrostante alla linea di tiro potrà ospitare il pubblico durante le gare che saranno organizzate in futuro nel nuovo impianto all’aperto. Il senso di tiro è da sud a nord, come indicato dalle norme della Fitarco, la federazione che riunisce tutte le associazioni italiane che accolgono gli appassionati della specialità olimpica. Il campo di tiro, infine, è stato delimitato da una recinzione in rete metallica plastificata dell’altezza di 2 metri e una rete di protezione dai tiri degli arcieri.

Installati infine i servizi igienico-sanitari adeguati al numero dei partecipanti, attraverso un container prefabbricato che ospita tre vani in tutto, uno dei quali destinati a deposito di materiali del Gruppo Arcieri di Arzignano. Entusiasta del progetto concretizzato il presidente del club con sede ad Arzignano: “siamo soddisfatti perché finalmente abbiamo una casa, moderna e ben attrezzata. Invitiamo tutti a conoscerci e a tal fine abbiamo già coinvolto gli Scout e i ragazzi del Grest di San Zeno, con grande successo”.

“E’ una struttura nuova e attrezzata il cui progetto è stato condiviso con la società Asd Arcieri di Arzignano. Una risposta concreta a quanti amano questa nobile e affascinante disciplina. Sino a poco tempo fa -precisa il sindaco Alessia Bevilacqua – il campo di tiro era situato nella vecchia struttura di via Tiro a Segno. Ora il gruppo Arcieri di Arzignano ha una sede idonea dove poter praticare la propria attività all’aria aperta soprattutto nei mesi primaverili ed estivi”.