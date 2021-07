Estate in musica live al parco. Quattro serate in cartellone con giovani band locali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Musica live, all’aria aperta, e suonata da band locali indicate proprio dai giovani thienesi. Parte domani sera il ciclo di quattro serate ravvicinate che porteranno nel cuore della città, nel quartiere della Conca, divertimento e buone note in realtà adatte a tutti i gusti, anche per le famiglie. Come cornice è stato scelto il parco Chilesotti, area verde riqualificata di recente che si trova proprio sull’omonima via a due passi dal centro cittadino. Difficile forse da pronunciare il nuovo “Th Summer Fest“, ma facilissimo da ascoltare e apprezzare alla vigilia del primo evento.

La rassegna musicale serale parte mercoledì 28 a luglio con il gruppo “Lady Rock”, poi martedì prossimo (3 agosto) toccherà ai “London”, a seguire “Nel cassetto del bagno piccolo” la sera successiva e poi venerdì 6 agosto “Starlight Band”. Oltre al palco da cui suoneranno gli artisti, allestito anche uno stand per cibo e bibite che aprirà alle 19, mentre gli spettacoli del festival estivo in programma si terranno dalle 21 alle 23. Con accesso libero nel rispetto delle misure antiCovid e una finalità benefica collegata.

L’assessorato alla Cultura del Comune di Thiene ha voluto riproporre, in collaborazione con giovani thienesi, la formuladelle serate live, con gruppi locali e la partecipazione dell’Istituto Musicale Veneto, e la presenza di stand gastronomici e spazi per il divertimento dei più piccini. L’ingresso è gratuito con raccolta di fondi destinati all’acquisto di buoni spesa da destinare ora a famiglie in difficoltà per il Covid. A dare una significativa novità al festival è proprio il nome, perché se negli anni scorsi la rassegna estiva al parco Chilesotti si chiamava Quartiere Estate, ora, invece, è ribattezzata Th Summer Fest.

“Torniamo a chiamare questa bella iniziativa estiva ispirandoci al nome con cui era partita nel 2013, allora nella location di piazza Chilesotti – spiega Maria Gabriella Strinati, assessore alle Politiche Giovanili – . All’indomani della mia nomina ad assessore, uno dei percorsi strutturati per dare voce all’interessante e multiforme creatività dei nostri giovani era stato proprio quello di rendere possibile ed incentivare eventi pensati da loro stessi e da loro organizzati, assicurando il supporto del Comune quanto ad attrezzature e location adeguata. E’ stato un impegno al quale siamo stati fedeli, in un investimento continuo negli anni e a cui abbiamo dato consistenza e continuità. Ringrazio i collaboratori del Th Summer Fest 2021 per l’impegno e la disponibilità profusi e mi auguro che la cittadinanza continui ad apprezzare ed accogliere la rassegna con serenità ed entusiasmo”.