“Nessuna chiusura”: l’Azienda Sanitaria smorza gli allarmismi sul distretto di Piovene

Forse un corto circuito informativo, di certo una rivoluzione anche nel lessico di quelli che oggi sono i nuovi presidi dell’assistenza sanitaria di prossimità ai residenti che non sempre agevola la comprensione: di fatto per il distretto sanitario di Piovene Rocchette, diversamente da quanto trapelato a mezzo social oltre che che con diverse mail anche alla redazione dell’Eco Vicentino, non ci sarà alcuna chiusura.

Parola dell’Azienda Sanitaria, anzi dei vertici dell’Ulss 7 Pedemontana che hanno così voluto fugare ogni dubbio: “L’Azienda smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi di chiusura della sede di Piovene Rocchette e conferma che tutti i servizi che prevedono l’accesso da parte dei cittadini saranno mantenuti, nell’ottica di continuare a garantire la prossimità di questi servizi alla popolazione locale”. Un messaggio chiaro ai residenti ma anche all’amministrazione comunale del Sindaco Renato Grotto, comunque attiva nel monitoraggio di un ambito, come quello che riguarda la salute, ritenuto troppo importante per trascurare anche il minimo dettaglio. Ed è proprio il primo cittadino del paese all’ombra del Summano che fa sapere che comunque ci saranno dei contatti ulteriori con l’Azienda Sanitaria anche per meglio comprenderne le azioni a più ampio raggio.

Scongiurato comunque il pericolo maggiore, resta quindi da valutare come sarà questa sanità di prossimità: con Arsiero ormai prossima ad inaugurare la Casa della Comunità, assicurando un servizio principalmente alla popolazione più anziana e riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti. Un investimento importante che potrebbe aver ingenerato i dubbi sulla permanenza della struttura piovenese: “Una cosa non ha mai escluso l’altra” la chiosa dell’Azienda Sanitaria.