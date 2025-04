“A volte ritornano”, stavolta senza scadenza. Dottor Barbetta in Pneumologia dell’Ulss 7

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tempo di nuove nomine in Ulss 7 Pedemontana. Il direttore generale Carlo Bramezza ha infatti formalizzato l’attribuzione di incarico al dottor Carlo Barbetta alla direzione dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Pneumologia Territoriale.

Nomina che in realtà rappresenta un ritorno per il medico padovano, specialista esperto nella gestione di patologie dell’apparato respiratorio, che già aveva ricoperto questo incarico in qualità di facente funzione tra il 2023 e il 2024, prima assumere la guida (sempre come facente funzione) del reparto di Pneumologia all’ospedale San Bassiano.

Originario di Este, il dott. Barbetta si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Ferrara, per conseguire poi la specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università degli Studi di Parma e quindi un master di II livello sulle Malattie Polmonari Immunologiche presso l’Università degli Studi di Verona. Ha iniziato la sua carriera nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Anna di Ferrara, per poi trasferirsi,

dopo alcuni incarichi presso gli ospedali di Santorso, Schiavonia, Pordenone e all’ospedale di S. Donà di Piave, dove è rimasto tre anni prima di spostarsi in Ulss 7 Pedemontana.

È autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche su testate nazionali e internazionali relative a diverse tematiche in ambito pneumologico, tra cui lo sviluppo di nuovi trattamenti e dispositivi inalatori, la diagnosi e gestione del paziente con asma e con bronco pneumopatia ostruttiva, la tosse cronica e la diagnosi e gestione endoscopica delle patologie polmonari.

“Negli ultimi anni il dott. Barbetta ha dimostrato di distinguersi tanto come dirigente della Pneumologia Territoriale quanto in ambito ospedaliero, sviluppando così la visione d’insieme che sarà certamente un valore aggiunto – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Sono dunque lieto di formalizzare oggi questo suo incarico in via permanente, certo che oltre alle sue doti professionali continuerà a dimostrare una spiccata attenzione ai pazienti, garantendo allo stesso tempo un dialogo efficace da una parte tra pneumologia territoriale e i colleghi ospedalieri, dall’altra con la medicina generale, a beneficio dell’efficacia dei percorsi di presa in carico e della continuità dell’assistenza tra ospedale e territorio”.

“Sono onorato di questa nomina, l’assistenza territoriale rappresenta una sfida importante, come dimostrano anche gli ingenti investimenti grazie al Pnrr per la realizzazione delle Case della Comunità – spiega il dott. Barbetta -. Come per tutti i servizi territoriali la logica vincente è quella della rete: l’attività viene svolta in stretta collaborazione con i medici di Medicina Generale e quando necessario anche con gli altri specialisti del Distretto. L’obiettivo è garantire una copertura capillare su tutto il territorio, offrendo i medesimi standard di cura a tutti i pazienti, anche a quelli che risiedono nei luoghi più isolati, spostando il focus dalla patologia, di cui si occupa tipicamente il reparto ospedaliero, alla valutazione del paziente a 360 gradi, razionalizzando così le terapie e gli accertamenti diagnostici”.

