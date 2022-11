L’ex aula magna diventa (a tempo record) un Auditorium da 140 posti. Ieri l’inaugurazione

Grazie a un investimento di 320 mila euro e a cinque mesi di lavori completati con successo nelle scorse settimana, il nuovo “Auditorium G. Zanella” è pronto ad ospitare eventi di musica, cultura e incontri ad Arzignano, all’interno del plesso scolastico omonimo, con a disposizione 140 posti a sedere.

Lo spazio inaugurato ieri mattina alla presenza delle autorità prende il posto della vecchia aula magna dell’istituto, con comfort e migliore tecnologiche in linea con i tempi moderni. Oltre all’utilizzo garantito per le attività didattiche, sarà messo a disposizione di gruppi, associazioni e altre esigenze della comunità locale.

Per il “battesimo” ufficiale presenti varie autorità locali e scolastiche, guidate dal sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua che è stata festeggiata per il proprio compleanno che cadeva proprio in coincidenza con l’inaugurazione. A farle gli auguri a nome della scuola secondaria di primo grado Zanella c’erano tutti gli alunni delle classi terze oltre ai ragazzi e ragazze dell’indirizzo musicale a dare il loro contributo all’evento suonando dei brani. Presente inoltre per l’occasione anche il provveditore agli Studi di Vicenza, la prof. Nicoletta Morbioli.

A spiegare gli aspetti tecnici sull’Auditorium è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero: “Si tratta di un vero gioiello dotato di una domotica che permette il controllo a da remoto di tutte le operazioni e pure dei consumi della struttura. La cosa più importante da sottolineare sono i soli 150 giorni di lavoro: di questi tempi penso rappresenti una grande soddisfazione. Illuminazione ed arredo sono all’avanguardia come pure l’acustica, resa eccellente da materiali fonoassorbenti e da uno studio per la sua ottimizzazione”.

“Sono davvero felice – ha dichiarato il sindaco Alessia Bevilacqua – perché ho realizzato il desiderio di ridonare alla scuola questo ambiente che prima era utilizzato diversamente e fatiscente. Diamo così ai ragazzi uno spazio polifunzionale dove ritrovarsi e portare avanti molte progettualità. Uno spazio di apprendimento innovativo perché dotato di nuova tecnologia e particolarmente avanzato sul fronte della domotica. Sarà a disposizione della cittadinanza fuori dagli orari scolastici, in particolare ad enti o associazioni che desiderino ritrovarsi”.