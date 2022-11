Previsioni meteo 4-6/11, maltempo e crollo delle temperature prima del weekend di sole

SITUAZIONE GENERALE

Una rapida ma decisa perturbazione sta transitando in queste ore sul Nord Italia, portando piogge a tratti abbondanti e copiose nevicate sulle Alpi oltre i 2.000 metri. Il tutto si risolverà però nella giornata di venerdì con ampie schiarite a partire da sud. Si assiste infine a un crollo deciso delle temperature.

VENERDI 4 NOVEMBRE

Maltempo la mattina con piogge diffuse soprattutto sull’Altovicentino, neve sulle cime più alte della provincia a partire dai 1900/2000 metri di quota. Dal primo pomeriggio schiarite via via più ampie ad iniziare dai settori meridionali, fino a cielo quasi sereno in serata. Sono attesi 5/10cm di neve fresca a 2.200 metri e generalmente dai 30 ai 60 mm di pioggia in tutto il Vicentino. Temperature in sensibile calo per correnti fredde settentrionali.

SABATO 5 NOVEMBRE

Giornata di bel tempo con qualche velatura possibile di passaggio. Visibilità ottima grazie alle correnti più fredde e secche da nord. Temperature minime in diminuzione, estremi termici in pianura compresi tra 5 e 17°.

DOMENICA 6 NOVEMBRE

Bella domenica di sole dal sapore autunnale. Infatti le temperature minime in pianura potranno scendere anche al di sotto dei +5 gradi. Prime brinate nelle vallate anche a quote collinari. Temperature diurne gradevoli intorno ai 15 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

L’alta pressione torna a dominare la scena sull’Europa centrale. Non avremo altre precipitazioni almeno fino a metà settimana. Le temperature torneranno oltre la media del periodo ma senza gli eccessi dei giorni scorsi.