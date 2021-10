Finisce nel canale con l’auto, esce e va a casa. Rintracciato dopo ore dalle forze dell’ordine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ uscito di strada nella notte, finendo con l’auto capottata in un canale di irrigazione, ma fortuna ha voluto che sia riuscito ad uscire autonomamente dall’auto e se n’è andato a casa, senza chiedere soccorsi.

Così, quando alle 5.20 di mattina, quando era ancora buio, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto dopo la segnalazione di una uscita di strada in un canale di irrigazione in via Chiampan a Lonigo, preoccupati delle conseguenze che l’incidente poteva aver avuto per il guidatore, hanno subito controllato l’abitacolo della vettura rovesciata, senza riuscire però a trovare traccia di qualcuno che avesse bisogno di aiuto.

Dalla targa le forze dell’ordine sono poi risalite al proprietario e sono andate a cercarlo presso la sua abitazione: l’uomo era uscito da solo dall’abitacolo e se n’era andato a casa. Ha dichiarato che viaggiava da solo. A questo punto ai vigili de fuoco non è rimasto altro da fare che occuparsi del recupero del mezzo incidentato, operazione terminata intorno alle sette di mattina.