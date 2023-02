Ringhiera di vetro crolla e si sfracella davanti alle vetrine di un negozio. Nessun ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fosse accaduto in una giornata feriale anziché di domenica, il rischio che capitasse una tragedia sarebbe stato assai più alto. Intervento dei vigili del fuoco ieri mattina a Lonigo, in via del Macello, dopo il distaccamento di un’ampia porzione di ringhiera da un terrazzino esterno del primo piano di una palazzina. Al piano terra, invece, una serie di negozi.

Il distacco della costruzione in vetro e alluminio si è registrato alle 8.30, cadendo da 3/4 metri sull’asfalto proprio di fronte all’attività di un’attività commerciale e danneggiando un’auto lasciata in sosta. Si tratta di un’Alfa Romeo, in particolare sul cofano.

Dalle prime informazioni utili sembra che l’evento sia stato accidentale: non erano in corso lavori di consolidamento né alcuno avrebbe inavvertitamente urtato la ringhiera domenica mattina. I pompieri vicentini arrivati dal locale distaccamento leoniceno del 115, una volta giunti sul posto e verificata l’assenza di persone coinvolte nel crollo, hanno vincolato parte della struttura ancora rimasta in sede e rimosso quella caduta da sopra l’autovettura, per la quale i danni si aggirano su qualche centinaia di euro.

Tanto la causa precisa del crollo pericoloso quanto eventuali responsabilità da attribuire in merito all’incidente di ieri saranno valutate dalla squadra di vigili del fuoco intervenuta in via del Macello, di fronte agli sguardi di tanti curiosi. Nel frattempo il terrazzino rimane inagibile e dovrà essere oggetto di una perizia.