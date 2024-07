Si rovescia col trattorino nella notte: morto un 47enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia la notte scorsa a Lonigo, dove un uomo è morto schiacciato da un trattorino che si è ribaltato.

Il dramma si è consumato alle 22:30 di mercoledì 10 luglio, in via Carlo Ridolfi, nell’area verde sotto Villa San Fermo. Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l’uomo si trovava all’interno della proprietà quando per cause in corso di accertamento da parte dello Spisal dell’Ulss 8 Berica e dei carabinieri è precipitato con il mezzo da un terrazzamento, morendo sul colpo. Il personale medico del Suem, intervenuto sul posto con un’ambulanza ha, infatti, potuto solo constatare la morte del 47enne, residente nel comune di Val Liona.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e illuminato la zona per i rilievi e, dopo il nullaosta da parte del magistrato, hanno provveduto al recupero della salma.

Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3 di mattina.

