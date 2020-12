Tre feriti dall’auto uscita di strada e finita ribaltata. A soccorrerli Suem e pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il conducente di una Volkswagen Sharan perde improvvisamente il controllo del veicolo e finisce fuoristrada. L’incidente stradale con un unico veicolo coinvolto si è registrato intorno alle 21 di ieri sera in località Bagnolo a Lonigo, con allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio.

Due su tre occupanti della vettura finita ribaltata erano rimasti bloccati all’interno, con i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lonigo giunti sul posto, in via Salgarelle, per estrarli con le opportune manovre. Operazione non semplice con la Sharan cappottata sul tettuccio.

Una volta messi in salvo sono stati affidarti alle cure delle due ambulanza del Suem 118 giunte in pochi minuti in un luogo non nuovo a eventi simili in passato. Anche l’unica persona riuscita ad uscire autonomamente dal mezzo incidentato, per chiedere aiuto, è rimasta ferita a e ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale al pari degli altri due. Si tratterebbe di un nucleo familiare, composto da adulti.

Nessuno di questi correrebbe pericolo di vita anche se toccherà ai medici dell’ospedale San Bortolo di Vicenza esperire gli accertamenti necessari per valutare le condizioni dei feriti, che hanno riportato contusioni e possibili fratture. Ai carabinieri il compito di eseguire rilievi tecnici del sinistro per capire cosa sia accaduto in origine: una distrazione, un guasto meccanico o una manovra azzardata le possibili cause dell’uscita di strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.