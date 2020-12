L.R. Vicenza – Reggina 1-1. Le pagelle tifose

Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Vicenza e la Reggina. Granata in vantaggio nel primo tempo con classico gol dell’ex di Bianchi. Il Lane pareggia i conti nella ripresa con gol di Longo su scivolone del portiere ospite. Biancorossi che al 65′ restano in 10 per espulsione di Longo, e che a dire il vero giocano meglio in 10 che in 11, sfiorando più volte il gol del vantaggio.

GRANDI: Il nostro portiere blinda il posto da titolare con uscite sicure e volando come Superman su in bolide destinato ad insaccarsi in rete a pochi minuti dalla fine.

REATTIVO 6,5

BIZZOTTO: Purtroppo perde l’uomo in occasione del gol avversario, non sembra mai a proprio agio e sicuro specie quando gioca a 3 in difesa.

SPAESATO 5

BARLOCCO: Fatica molto a difendere e non riesce mai a ripartire, forse nella sosta deve lavorare e ritrovare la condizione.

INADEGUATO 5

PADELLA: L’Unico della retroguardia a dare un reale contributo. Disinnesca gli avversari in modo efficace e imposta le ripartenza.

GRANITICO 6,5

PASINI: Gioca la sua partita senza eccedere in impostazione e ripartenza ma non soffrendo mai in difesa.

COMPITINO 6

GIACOMELLI: Come successo nell’altra partita da titolare non riesce a lasciare il segno nella partita, nè a rompere gli equilibri, mai pericoloso.

STERILE 5

DALMONTE: Non il giocatore che ad inizio campionato faceva reparto da solo, ma tanta voglia e tanta corsa fino all’ultimo secondo giocato.

IMPEGNO 6,5

ZONTA: Si cala con umiltà nel ruolo di terzino soffrendo, meglio quando viene spostato davanti facendo giocate interessanti e sfiorando sullo scadere un gol.

JOLLY 6

CINELLI: Nella sua partita numero 150 fatica a tener su da solo il reparto, ne consegue che corre, lotta soffre ma non imposta e non si presenta mai in fase offensiva.

SOFFERENTE 5

DA RIVA: Non la miglior partita, pare non trovare mai la giusta posizione in campo, soffre le incursioni avversarie e non imposta niente degno di nota.

RIMANDATO 5

LONGO: Sbaglia un gol a porta vuota, segna un gol rubando al limite del fallo la palla al portiere, troppo irruento nei due gialli che gli costano l’espulsione.

Quando troverà l’equilibrio ci farà divertire.

CROCE E QUASI DELIZIA 5,5

MEGGIORINI: Entra che mancano pochi minuti ma se il difensore non lo anticipa di testa, metteva a rete un gol da cineteca in rovesciata.

KILLER 6

CAPPELLETTI: Sceso in campo per aiutare dietro, sfiora il gol del vantaggio nel finale.

DI CARLO: Sbaglia la formazione iniziale ma la corregge in corso d’opera simbolo di umiltà e obiettività.

UMILE 5