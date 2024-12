Premio Thiene 2024, il Teatro Comunale ospita i cittadini più “meritevoli” e li omaggia

Il palco del Teatro Comunale di Thiene si apre all’annuale cerimonia di consegna degli ambiti riconoscimenti del “Premio Thiene”, con accompagnamento in musica offerto dai maestri dell’Istituto Musicale “Città di Thiene”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, fino ad esaurimento posti.

Appuntamento dalle 10.30 in poi nella sede culla della cultura della città per il tradizionale ritrovo ufficiale che precede il periodo della festività e dedicato ai cittadini thienesi che più si sono distinti nel corso dell’anno in esaurimento. Persone definite “meritevoli”, suddivise per diversi ambiti economico, sportivo, sociale e culturale, saranno insigniti di un omaggio offerto dall’amministrazione comunale locale.

Gran cerimoniere nel corso delle premiazioni sarà come da rito il sindaco cittadino, Giampi Michelusi. Spazio per la consegna di altre onorificenze a personalità ed associazioni che si sono distinte nel corso dell’anno e quindi l’assegnazione della statuetta di Bacco e Arianna, opera dello scultore vicentino Guelfi. Nell’edizione più recente di un anno fa, ad aggiudicarsi il Premio Thiene sono stati i gruppi Scout locali dell’Agesci.