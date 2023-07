E’ pronto ad andare in carcere Rieke, il camionista tedesco che ha travolto e ucciso Rebellin

Il camionista tedesco che ha travolto e ucciso lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin è pronto a tornare in Italia e ad andare in carcere. Lo afferma Il Giornale di Vicenza, che ha parlato con l’avvocato Andrea Nardin, chiamato a difendere Wolfgang Rieke, 62 anni.

Gli avvocati dell’autista dell’autoarticolato che ha investito Rebellin nei giorni scorsi hanno infatti al giudice tedesco un documento. “Non c’è il minimo dubbio che lui venga in Italia e vada in carcere – afferma Nardin, che difende Rieke -. Lo sa, ne è pienamente consapevole ed è disponibile a venire. Questo è molto importante dal punto di vista della disponibilità a collaborare”.Nessuno vuole scappare, nessuno vuole sottrarsi alla giustizia italiana”.

Il tribunale del Riesame di Venezia aveva respinto, due settimane fa, respinto il ricorso presentato da Nardin dopo l’emissione del mandato di cattura europeo, accolto dal tribunale di Hamm in Renania Vestfalia. Come disposto dal tribunale, nel momento in cui sarà estradato in Italia dalla Germania, finirà quindi in carcere e non ai domiciliari.

I carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Claudia Brunino della Procura di Vicenza, avevano stabilito che dopo l’investimento alla rotatoria di Montebello Rieke era sceso dal camion e si era avvicinato al corpo senza vita di Rebellin per alcuni minuti, poi era risalito sul suo autoarticolato ed era fuggito, come hanno confermato le riprese delle telecamere di videosorveglianza e alcuni testimoni. L’uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso e dopo il fatto aveva anche tentato di eliminare dal veicolo le tracce dell’investimento. Il suo legale italiano afferma invece che “il camion è sempre stato a disposizione per tutti gli accertamenti ed è stato più volte visionato sia dalla polizia italiana che tedesca. Non è mai stato nascosto e nemmeno portato in carrozzeria”.