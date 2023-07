Pnrr: anche Thiene al congresso Anci. “Comuni stretti fra carenze di personale e la prospettiva di costi futuri”

C’era anche Thiene al congresso dell’Anci (l’Associazione dei Comuni Italiani) Missione Italia 2021-2026 – Pnrr dei Comuni e delle Città che si è tenuto il 5 e 6 luglio scorsi al Centro Congressi “La Nuvola” di Roma.

“Lo stanziamento dei fondi Pnrr – spiega il sindaco Giampi Michelusi – per un Comune rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo della città. D’altronde la complessità delle procedure e degli obblighi da rispettare, a cominciare dalle scadenze temporali, è cosa risaputa. Per questo Thiene ha voluto partecipare all’evento con la presenza qualificata del funzionario che segue appositamente i bandi per l’ATS, l’Ambito Territoriale per il Sociale, ed è stato, tra l’altro, tra i pochi Comuni del Veneto, visto che a quanto mi risulta c’erano solo Treviso, Marcon, Torri di Quartesolo e Vicenza oltre a Thiene. Il convegno è stato di indubbio interesse, con gli interventi di tutti i ministri coinvolti e ha permesso di chiarire diversi dubbi con gli esperti presenti”.

Di particolare interesse il focus sulla carenza di personale comunale e sulla necessità di avvalersi il più possibile delle deroghe ai piani del fabbisogno per incentivare le assunzioni a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro, con prospettiva di stabilizzazione, anche oltre al 2026, e di investire sulla formazione dei dipendenti.

Importante anche la tematica sulle conseguenze future degli investimenti che i Comuni stanno compiendo ora e che a lungo termine comporteranno a costi di gestione delle nuove opere pubbliche che si protrarranno ben oltre al 2026, con la necessità di prevedere maggiori spese correnti, anche per gli anni a venire, in un aggravio per i bilanci comunali di cui lo Stato dovrà tenere conto.

Infine di grande interesse i progetti di Inclusione e Coesione riportati e che segnano un invito a costruire percorsi incentrati sulla singola persona e sulle sue necessità, grazie alla sinergia tra servizi sociali, ATS ed enti del terzo settore, una strada, questa, che il Comune di Thiene, ha già imboccato.