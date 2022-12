L’utilitaria si schianto contro due mezzi pesanti: ferita una nonna con la nipotina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo quello di ieri, costato la vita al campione di ciclismo Davide Rebellin, altro grave incidente oggi a Montebello Vicentino: un’auto si è scontrata con due mezzi pesanti, rovesciandosi su un fianco. Ferite una nonna e la sua nipotina di età scolare.

L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 15 in via Lungo Chiampo (lungo la strada provinciale 31) a Montebello Vicentino e ha coinvolto un Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano la donna e la piccola. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante si è girata di 180 gradi, toccandosi con un secondo camion.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arzignano, che dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno estratto dall’utilitaria la bambina e la conducente, che sono state quindi prese in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferite in ospedale ad Arzignano: per loro per fortuna solo ferite lievi, tanto che al trasferimento in ospedale è stato attribuito il codice verde. Danni ingenti alla Panda coinvolta nello schianto.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.