Ischia, recuperata l’undicesima vittima: la mamma dei tre fratellini

290 le persone che hanno trovato sistemazione presso strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate. Allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici“, e ha aggiunto – Il tema dell'abusivismo edilizio non può più essere eluso”. Intanto la premier Giorgia Meloni ha dato mandato a Musumeci per la formazione di un gruppo interministeriale al fine di elaborare una proposta di riforma normativa per semplificare le disordinate e disarmanti procedure di intervento per la mitigazione del rischio non solo idrogeologico. Oggi il decreto sugli aiuti a Ischia, Musumeci alle Camere per l'informativa: “All'ultimo aggiornamento disponibile, sono circapresso strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate. Allo stato attuale“, e ha aggiunto – Il tema dell'abusivismo edilizio non può più essere eluso”.

dopo il terremoto del 2017, molto distante da quella in cui viveva con Eleonora e a ben 300 metri dal luogo in cui si pensava potesse essere. Anche Gianluca Monti, penultimo componente della famiglia di cinque persone cancellata dalla frana, è stato individuato in un'area che si ritiene sia il giardino della sua casa ma che il fango ha reso impossibile da mappare con certezza.