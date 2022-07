Tampona un camion fermo in autostrada: morta una donna di 39 anni, illesa la figlia di 8

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico tamponamento ieri in tarda serata in autostrada A4 poco prima del casello di Montebello Vicentino, in direzione di Milano. A perdere la vita, poco prima di mezzanotte, una donna marocchina di 39 anni residente in Romania, che viaggiava con la figlioletta di 8 anni.

La loro auto ha tamponato un camion fermo in una piazzola di sosta, infilandosi completamente sotto il mezzo pesante. Sul posto sono accorsi immediatamente alcuni operai impegnati nello sfalcio dell’erba lungo l’autostrada stessa: hanno estratto la bambina, miracolosamente illesa, mentre non c’è stato nulla da fare per la madre, morta praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti, oltre al Suem 118 e alla polizia stradale, i vigili del fuoco di Arzignano insieme ai colleghi di Padova muniti di autogru per estrarre l’utilitaria da sotto il mezzo pesante e consentire quindi il recupero della salma. Sul posto anche gli ausiliari della società autostradale. L’intervento dei pompieri è durato circa due ore.