Tamponamento fra tre mezzi pesanti in A4: un ferito grave, chiuso per due ore il casello di Montebello

Coda di 17,2 chilometri (ora risolte) in autostrada A4 fra Montecchio Maggiore e Soave (Verona), in direzione di Milano, per un tamponamento che oggi, martedì 6 maggio, ha coinvolto tre mezzi pesanti. Due camionisti sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave.

L’incidente è avvenuto in tarda mattina tra i caselli di Montebello e San Bonifacio: il ferito più grave è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Borgo Trento di Verona. Per consentire l’operatività ai soccorritori per quasi due ore è rimasto chiuso al traffico veicolare il casello di Montebello. Intorno alle 15,30 la situazione è ritornata lentamente alla normalità. Sul posto, oltre al Suem 118, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.

