A fuoco un furgone in A4: disagi alla viabilità autostradale e pompieri in azione – VIDEO

Alle 12,15 di mercoledì 23 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti a Torri di Quartesolo lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova, poco prima dell’area di servizio Tesina, tra la diramazione dell’A31 Valdastico e il casello di Grisignano di Zocco in direzione Venezia, per l’incendio di un furgone cassonato. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre, giunte dal comando di Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno rapidamente spento le fiamme che hanno interessato la parte anteriore del mezzo, un furgone Iveco Daily.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada per la gestione della viabilità e il supporto alle operazioni di sicurezza. Ripercussioni sul traffico autostradale.

Le cause delle fiamme, con ogni probabilità di natura elettromeccanica, sono al vaglio delle squadre intervenute. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa un’ora.

