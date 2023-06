Utilitaria contro camion all’alba: lo scontro è frontale, ferito l’automobilista – GALLERY

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale poco dopo l’alba odierna a Montebello Vicentino, in un’arteria che collega l’area industriale della cittadina alla campagna, e con il coinvolgimento di un camion Iveco rosso fiammante e un’utilitaria andati a collidere frontalmente.

L’allarme con richiesta di soccorsi è stato dato alle 6.15 di mercoledì dal conducente del mezzo pesante, richiedendo aiuto rapido in via De Sordis. La centrale operativa del 118 ha inviato subito sul luogo dello scontro un’ambulanza del Suem, i pompieri di Arzignano e una pattuglia di Carabinieri.

Una volta giunti a destinazione nel territorio comunale montebellano i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto di strada e di lavorare subito per estrarre dal vano abitacolo il conducente ferito e rimasto incastrato. Utilizzando cesoie divaricatori e cesoie idrauliche, l’uomo unico occupante della vettura è stato portato in salvo e affidato ai sanitari del Suem e trasferito in ospedale.

Il camionista coinvolto nello scontro di stamattina ha assistito alle operazioni delle forze di soccorso, illeso. I Carabinieri della compagnia di Valdagno si sono occupati della gestione del traffico ed hanno eseguito i rilievi per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Uno dei due veicoli ha invaso la corsia di marcia inversa, determinando lo scontro tra la cabina di guida del camion sull’anteriore sinistro e il “muso” corrispondente dell’utilitaria, forse a causa di un colpo di sonno.