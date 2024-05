Anziana investiva sulle strisce pedonali ad Alte Ceccato: è in gravi condizioni

Un’anziana donna di Montecchio Maggiore è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nel centro castellano.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9 in un passaggio pedonale semaforizzato. La donna, di 76 anni, stava passando da un parte all’altra della carreggiata (da via Tecchi verso via Mascagni) in via Trieste ad Alte Ceccato, lunga la Strada Regiona 11 all’altezza di Bertozzo Calzature, quando è stata investita da una Volkswagen Polo in transito, guidata da una automobilista di Creazzo.

L’anziana è stata colpita solo di striscio dall’auto, ma tanto è bastato a farla cadere e picchiare la testa. Non ha tuttavia perso conoscenza: soccorsa da un’ambulanza del Suem 118, è stata trasportata, date le gravi condizioni, in codice rosso di massima gravità all’ospedale San Bortolo di Vicenza. E’ ora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la polizia locale.

Poco meno di un’ora prima un’altra donna era stata investita sulle strisce pedonali in via Trozi: in questo caso senza gravi conseguenze.