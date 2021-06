Auto in sosta in pendenza precipita su un tetto. Probabile guasto al freno a mano

Intervento fuori dell’ordinario per i vigili del fuoco del distaccamento Ovest Vicentino nel pomeriggio di oggi, chiamati per recuperare un’utilitaria finita sul tetto di un’abitazione e nell’intercapedine esterna dopo essere uscita di strada. Una “corsa” iniziata da ferma, posteggiata a bordo strada su via Salita Castelli in collina a Montecchio Maggiore, e conclusa su una casa dopo percorso senza nessuno al volante una manciata di metri e abbattuto una recinzione metallica.

La richiesta di intervento inoltrata ai pompieri del 115 di Arzignano è partita alle 15.40 di martedì, dopo che i residenti hanno udito un boato provenire dall’esterno. Stupefatti, si sono trovati di fronte a uno scenario inconsueto, come se la vettura fosse “piovuta” giù dal cielo. Nessuna persona è rimasta ferita, come confermano gli operatori di emergenza, visto che l’abitacolo era vuoto e gli inquilini in casa al momento del “guaio” si sono solo spaventati.

L’auto era posteggiata in pendenza, secondo le prime indicazioni rese note dai vigili del fuoco intervenuti, quando ad un tratto si è mossa autonomamente. Più che probabile il mancato funzionamento del freno a meno, che il proprietario del mezzo ha assicurato di aver attivato. Dopo aver percorso qualche metro in discesa, l’utilitaria rossa – una Fiat Grande Punto – ha abbattuto la rete di recinzione e si è rovesciata nel vuoto sottostante, incastrandosi tra un muro e il tetto, causando dei danni.

I pompieri arrivati anche dalla sede centrale provinciale di Vicenza e successivamente da Arzignano – erano impegnati in un incidente stradale – hanno messo a disposizione 4 automezzi tra cui l’autogrù e 12 operatori, recuperando la macchina non senza difficoltà visto il poco spazio di manovra, riposizionandola in strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.