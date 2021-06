Da lunedì tutta Italia in zona bianca. Variante Delta al 16,8% in Italia, servono 2 dosi di vaccino

Stessa raccomandazione che arriva anche dal premier Mario Draghi dopo il Consiglio Ue: “La pandemia non è finita. Dobbiamo proseguire con i tamponi e il sequenziamento del virus, i vaccini Sputnik e quello cinese non sembrano essere validi”. L’Rt nazionale intanto resta stabile allo 0,69 ma continua invece la riduzione dell‘incidenza che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti.

Preoccupa la variante Delta: in Italia questa variante è in aumento con una percentuale del 16,8%, mentre la più diffusa rimane ancora quella Alfa al 74,92%. Tuttavia, sebbene i dati di giugno non siano ancora consolidati si registra un aumento dei casi di variante Kappa e Delta che passano dal 4,2% nel mese di maggio, al 16,8% del mese di giugno. Queste le prime segnalazioni delle ultime settimane, monitorate dall’Iss, in attesa della flash survey. E intanto in Gran Bretagna i contagi da Covid legati alla variante Delta, giunta dall’India nei mesi scorsi, sono ormai pari al 95% del totale dei nuovi casi. La diffusione di questa variante sarebbe cresciuta nel Paese del 46% la settimana scorsa con 35mila nuovi contagi stimati. E anche Israele da oggi reintroduce l’obbligo di mascherina al chiuso che era stato abolito lo scorso 15 giugno a causa della risalita dei casi: oltre 200 nelle ultime 24 ore, dovuti in larga parte alla variante Delta.