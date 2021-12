Avaria al motore, auto in fiamme al casello di Montecchio Maggiore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stava procedendo in direzione Montecchio Maggiore, all’uscita del casello autostradale, quando ha notato qualcosa di strano alla propria auto. Erano da poco passate le 21 di ieri, martedì 28 dicembre, il conducente del veicolo ha deciso di accostare per vedere da vicino quale fosse il problema.

Non ha fatto a tempo ad alzare il cofano anteriore che l’auto ha preso fuoco. Intimorito per quanto stava accadendo, il proprietario del mezzo, ha avvisato immediatamente i Vigili del Fuoco che sono giunti sul luogo tempestivamente. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Arzignano, hanno impiegato circa due ore per lo spegnimento dell’incendio che ha completamente distrutto l’auto. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta.