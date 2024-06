Ballottaggio Montecchio Maggiore, Parise è il nuovo sindaco. Affluenza al 45,40%

I primi dati provenienti dal Comune castellano danno in vantaggio in maniera netta il candidato Silvio Parise, esponente di area centrosinistra e civiche collegate. Mancano solo due sezioni per assegnare la fascia tricolore in maniera ufficiale.

19.354 gli elettori e le elettrici chiamati al voto a Montecchio Maggiore, 19 le sezioni. A contendersi la fascia di sindaco/sindaca ci sono Milena Cecchetto (34,11%) che capeggia una coalizione formata dalla civica Milena Cecchetto Sindaco, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Silvio Parise (28,23% al primo turno, con liste di appoggio la civica Parise sindaco, Pd – Montecchio Democratica e Insieme per Montecchio, più la lista Trapula Sindaco con cui è stato stretto un apparentamento dopo il primo turno).

Votanti: 8.787 (10.741 al primo turno)

Affluenza: 45,40% (55,42% al primo turno)

Sezioni: 17 su 19