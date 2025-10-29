Bambino investito mentre attraversa sulle strisce con la mamma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un bambino è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali con la mamma ed è stato portato in ospedale con un codice di media gravità e non risulta in pericolo di morte.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 in via Lorenzoni a Montecchio Maggiore, vicino all’incrocio con via Duomo.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale dei Castelli, intervenuta sul posto il bambino si trovava con la madre, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in direzione di piazza Marconi quando è stato urtato da un’autovettura Volkswagen, condotta da L.M., 38 anni, residente a Vicenza. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118, che ha prestato le prime cure al minorenne. Il bambino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

