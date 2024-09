Bande musicali e Pro Loco in festival a Villa Cordellina Lombardi il 22 settembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Trasferta romana per Provincia di Vicenza e Unpli Vicenza, l’unione provinciale delle pro loco, con l’obiettivo di promuovere il primo Festival delle bande musicali e delle pro loco vicentine che si terrà il prossimo 22 settembre a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, tra convegni, stand enogastronomici e sfilate con esibizioni musicali. Parteciperanno 16 bande musicali, 5 gruppi di majorettes e 30 Pro Loco tra musica, esibizioni, sapori locali e percorsi guidati.

Su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli, la conferenza stampa si è svolta nella Sala Nassirya del Senato, alla presenza , oltre che del parlamentare padovano, anche del presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, accompagnato dal vicepresidente con delega alla cultura Marco Guzzonato e dalla responsabile del progetto Lidia Zocche, e dal presidente Unpli Vicenza Antonio Chemello con il vicepresidente Bortolo Carlotto. Al tavolo dei relatori anche il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina e il presidente del Tavolo nazionale della musica popolare e amatoriale. A sostegno del Festival hanno partecipato alla conferenza stampa anche le senatrici vicentine Erika Stefani, Mara Bizzotto e Daniela Sbrollini.

Secondo De Poli “Pro loco e bande musicali sono due realtà che ben rappresentano la forza del territorio, delle tradizioni e l’importanza dell’essere comunità”. “È impensabile scindere – ha continuato De Poli – i nostri borghi dal pensiero di una musica che attraversa le strade nei giorni di festa. Per questo vanno tutelate e celebrate come si farà durante l’iniziativa a Villa Cordellina anche con momenti di studio e riflessione. Le Pro Loco con la loro attività capillare sul territorio sono l’altro elemento di questo festival che certamente metterà in luce tantissime splendide realtà della provincia di Vicenza”.

Per Andrea Nardin “bande musicali e pro loco sono il naturale binomio della nostra tradizione e da questo accoppiamento nasce il più grande festival di cultura popolare, che porterà a villa Cordellina Lombardi oltre mille tra volontari, musicisti, majorettes. Un momento di promozione del turismo – ha continuato Nardin – dei prodotti tipici, della musica che da sempre accompagna le feste paesane. Un’occasione, anche, per conoscere meglio le associazioni locali e le tante iniziative che organizzano per rendere più vivaci i nostri paesi valorizzandone il patrimonio d’arte, di storia, di natura. Sarà incredibile ascoltare 600 musicisti suonare tutti assieme l’Inno d’Italia e l’Inno alla Gioia e sarà bello vedere le pro loco l’una a fianco all’altra, lavorare assieme per la comunità” ha concluso.

Il vicepresidente Guzzonato ha sottolineato che “i volontari sono una risorsa preziosa per i nostri territori e troppo spesso li diamo per scontati, certi che loro ci sono, con la loro energia e il loro sorriso, a organizzare momenti di incontro e di condivisione. Il festival vuole essere anche un’occasione per i cittadini e le istituzioni per ringraziarli, chiamando a raccolta bande e pro loco, per dimostrare loro il nostro affetto e la nostra gratitudine”.

Il programma

Dalle 10:00 alle 20:00 – Rustici di Villa Cordellina Lombardi

Stand enogastronomici con prodotti tipici del nostro territorio a cura delle Pro Loco

10:00 – Sala Tiepolo

Convegno: “Le bande musicali, tra presente e futuro”

14:30 – via Lombardi (Montecchio Maggiore)

Sfilata delle Bande musicali con le autorità e i gonfaloni dei comuni vicentini

15:00 – Parco della Villa

Apertura ufficiale del festival con discorsi di benvenuto e brani musicali eseguiti da tutti i 600 musicisti presenti

dalle 15:15 alle 18.00

Musiche ed esibizioni dei 16 gruppi di bande musicali e 5 gruppi di majorettes

ore 16:00 – 17:00 – 18:00

Percorsi guidati gratuiti agli affreschi di Giambattista Tiepolo e al complesso monumentale di Villa Cordellina Lombardi