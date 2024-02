Bando aperto per i commercianti locali: disponibili 60 mila euro di contributi

“Ultimo appello” rivolto ai circa 400 commercianti che gestiscono negozi e attività affini tra Montecchio Maggiore e Alte Ceccato e le altre frazioni cittadine, per accedere a una porzione dei 60 mila euro in contributi messi a disposizione dal Comune. Lunedì prossimo, infatti, scadrà il bando pubblico per partecipare all’assegnazione ripartita di risorse rivolte a chi ha sostenuto spese per la riqualificazione e/o modernizzione degli immobili, previa compilazione del modulo e documentazione relativa ai lavori.

L’arco temporale contemplato nel bando dedicato alle imprese del distretto del commercio va dal 1 gennaio 2022 alla data imminente del 11 marzo 2024. Si tratta di una sorta di seconda “finestra” messa a disposizione dell’amministrazione comunale.

Termine ultimo prorogato dunque per la presentazione delle istanze sono le 20 di lunedì 26 febbraio 2024. Le condizioni e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune (clicca sul link). Per interventi di riqualificazione e la modernizzazione si intendono a titolo di esempio lavori di sistemazione di facciate ed esterni, vetrine, insegne, tecnologie per la sicurezza, adeguamento dei locali ai requisiti igienico sanitari, per l’innovazione e la digitalizzazione (ad esempio sviluppo di software, piattaforme, app per smartphone, canali di vendita e-commerce, web marketing). Possono partecipare tutte le imprese che sul territorio di Montecchio Maggiore dispongano di un’unità locale di commercio al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande come bar o ristoranti, dell’artigianato di servizio ad esempio parrucchieri ed estetisti.

“L’esito del primo sportello, avviato e concluso, è di otto imprese montecchiane che hanno incassato un contributo complessivo pari a 15 mila euro. Considerata la platea di circa 400 attività della nostra città che hanno diritto a richiedere una quota dei 60 mila rimanenti – è l’appello dell’assessore alle attività produttive ed economiche, Raffaella Mazzocco – invito i titolari a farsi avanti e a presentare la richiesta al secondo sportello per non perdere una vera e propria opportunità. L’obiettivo di questa iniziativa è di sostenere concretamente le attività commerciali del territorio e di incentivare la valorizzazione dei luoghi e delle imprese del commercio”.