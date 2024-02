Verso le elezioni a Schio: Marco Tolettini nominato coordinatore di Forza Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In vista delle prossime elezioni comunali a Schio del prossimo 8-9 giugno cominciano ad unirsi i punti nei vari schieramenti politici locali, tra liste civiche (reali e di “facciata” in più Comuni anche del Vicentino – e sostegni da dichiarare ufficialmente da parte dei partiti. Le mosse sulla scacchiera scledense che porterà un nuovo sindaco in Piazza Statuto dopo il secondo mandato Orsi ora in scadenza, passa anche per le nomine strategiche di chi terrà le fila dei gruppi politici in ambito provinciale e poi a livello locale come in Altovicentino.

Forza Italia “muove” le sue pedine, con la nomina a coordinatore comunale a Schio Marco Tolettini, 62 anni. Ingegnere edile libero professionista e docente, già capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale e presidente Ater per una decade.

La sua nomina fresca d’inchiostro è stata firmata nei giorni scorsi da Pierantonio Zanettin, 62enne Senatore della Repubblica Italiana e neo coordinatore provinciale per la provincia di Vicenza. In virtù dell’incarico di coordinamento e punto di contatto in città, l’esponente di FI sul territorio altovicentino entra di diritto a far parte inoltre del Direttivo provinciale. “Marco Tolettini – afferma il senatore veneto a margine del conferimento dell’incarico -, è da tempo uno storico nostro rappresentante: avrà ora il compito di proporre al Direttivo la posizione che assumerà Forza Italia in merito al rinnovo dell’amministrazione comunale scledense a giugno”.

La posizione del partito forzista viene confermata dunque per voce di Tolettini a tre mesi e mezzo dall’appuntamento elettorale. Il neonominato, residente a Schio, sposato e padre di due figlie, ringrazia della fiducia accordatagli ed evidenzia che “Forza Italia nelle ultime elezioni ha attuato una sorta di desistenza non presentando una propria lista, per sostenere convintamente la rielezione del civico Valter Orsi. L’amministrazione civica guidata da Orsi – spiega – in questi cinque anni ha ben operato e ritengo importante la proposta di continuità con la novità di una donna, Cristina Marigo, attuale vice a candidata sindaco”.

“Per noi – conclude – uno dei temi su cui chiederemo il massimo impegno alla compagine amministrativa che appoggeremo sarà la difesa della qualità dell’ospedale di Santorso che, pur evidenziando un innegabile miglioramento rispetto ad un recente passato, pur tuttavia permane la preoccupazione di una percezione da parte di molti cittadini che la situazione sia peggiore di come sia la realtà”.