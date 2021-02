Caduta in pista da motocross, eliambulanza in soccorso. Ferito pilota 16enne di Velo

Chi ha visto atterrare un velivolo di Verona Emergenza ieri nella pista di motocross “Ai Girasoli” ha tenuto addirittura il peggio, immaginando che qualcosa di davvero grave fosse accaduto all’interno del circuito sterrato dove regolarmente si allenano dei giovani piloti in questo periodo. Ma, fortunatamente, il codice rosso di massima emergenza è rientrato dopo i soccorsi prestati a un giovanissimo pilota di 16 anni, residente con la famiglia a Velo d’Astico, caduto dalla sella e infortunatosi in modo serio. Tanto da venire trasportato e ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di mercoledì in località Roggia di Sotto, proprio sul confine tra i comuni di Montorso e Alte Ceccato di Montecchio Maggiore. Il minorenne si era recato nella pista omologata per una seduta di allenamento in sella alla sua moto da cross, per poi perdere improvvisamente il controllo, secondo i rilievi dei carabinieri in modo autonomo. Un incidente in allenamento, come spesso accade, anche se la dinamica ha fatto vivere momenti concitati ai presenti.

Un brutto scivolone, con manubrio e sterzo nel gergo “rimasti sotto” al conducente con conseguente forte contusione al torace da togliere il fiato, oltre a possibili fratture – poi effettivamente riscontrate – dopo il volo di alcuni metri per poi sbattere sul terreno. In agguato, infine, il pericolo sempre incombente di eventuali traumi cranici che possano rivelarsi gravi. Ma il casco di protezione in quest’occasione ha attutito il colpo, scongiurando altre lesioni. La richiesta di aiuto è scattata subito immediata al 118, con il Suem a inviare sul posto un’ambulanza dall’ospedale più vicino e far levare in volo l‘elicottero da Verona per garantire un tempestivo intervento in caso di bisogno. Atterrato nelle vicinanze nell’area di campagna come molti lavoratori della zona industriale di Montorso, incuriositi dall’insolito rumore, possono testimoniare e che oggi si interrogavano sulla sorte del ferito.

I soccorritori dopo aver valutato sul posto le condizioni del 16enne lo hanno stabilizzato e favorito il ricovero al pronto soccorso del San Bortolo, dove il giovane è stato ricoverato per accertamenti clinici e per monitorare le sue condizioni. Riscontrata anche una frattura a un braccio ma, stante alle informazioni di ieri sera e salvo complicazioni successive, il giovane se la caverà con qualche settimana di terapie riabilitative. I carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, invece, si sono occupati dei rilievi e di informare la famiglia del ragazzo di quanto avvenuto, contattando i parenti in Altovicentino. Appare certo che non ci sia responsabilità di alcuno nella dinamica dell’incidente: la questione, quindi, dovrebbe chiudersi senza strascichi una volta che il pilota si sarà rimesso in salute.