Incidente alla gara di motocross: centauro 46enne soccorso in elicottero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Momenti di angoscia nel pomeriggio a Fara Vicentino, nel corso di una gara di motocross nel crossodromo “San Giuseppe”: un centauro di 46 anni è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Vicenza.

Nel circuito si stava svolgendo una gara, organizzata dal locale Motoclub, del campionato veneto Csen, riservata alle categorie “fast oldies” e “epoca”. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30: il pilota in un tratto del percorso è caduto con la moto, sbattendo la testa e perdendo i sensi. Immediati i soccorsi: da Treviso si è levato in volo l’elisoccorso, mentre sul posto giungeva anche un’ambulanza inviata dal Suem 118.

Per alcuni minuti si è temuto il peggio, ma poi il pilota ha ripreso autonomamente i sensi e i soccorritori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Dato il forte trauma cranico, i sanitari hanno comunque predisposto il trasporto in volo per gli accertamenti, in codice giallo, all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove l’uomo è attualmente ricoverato per essere sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso.