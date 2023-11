Il teatro “centenario” e il campo di calcio parrocchiale donati al Comune. Che li riqualificherà

Una doppia donazione dalla Chiesa allo Stato se vogliamo prenderla “larga”, che ai tempi (cinematografici) di Peppone e Don Camillo probabilmente avrebbe ispirato la trama di un film della celebre saga in bianco e nero. Nell’anno 2023, invece, risiede nel buon senso e nella corretta gestione della res pubblica l’intenzione – poi resa concreta dalla parrocchia di Santa Maria e San Vitale di Montecchio Maggiore – di donare all’ente comunale un terreno con annessi un campo di calcio e un piccolo teatro da ristrutturare, in modo da garantire nuova vita e una nuova gestione dopo i lavori necessari per “riabilitarli”.

Un regalo, se così si può definire, del valore di 560 mila euro secondo una stima tecnica di superficie del terreno e stabili, che la parrocchia locale ha deciso nel 2020 e concretizzato tre anni dopo circa. Ma che, come sopra esposto, risulta vincolato all’impegno assunto dal Comune di provvedere a riqualificare sia l’area sportiva che quella dedicata alla cultura.

Si parla di mezzo milione di euro per gli interventi intorno all’impianto di calcio e spogliatoi in cui hanno rincorso i palloni centinaia di giovanissimi castellani delle squadre giovanili, e di un milione e 650 mila euro per il restauro del Teatro Sant’Antonio, in condizioni di semi abbandono a 100 anni dalla sua edificazione e che sorge in via Pieve, nel quartiere San Vitale. Sono oltre due i milioni di euro di investimenti pubblico, quindi, da mettere in conto, a fronte della cessione gratuita, con un importante finanziamento dai fondi Pnrr. “Ringraziamo la parrocchia per la donazione di due strutture strategiche per la promozione della cultura e dello sport nella nostra città – ha spiegato il sindaco Gianfranco Trapula – e su cui il Comune ha da tempo deciso di investire importanti risorse per renderle ancora fruibili”. Lavori già iniziati al teatro parrocchiale con previsione di apertura per la fine del 2024. Per quanto riguarda il campo di calcio previsti ampliamento e rifacimento del manto in erba sintetica, dell’impianto di illuminazione e della recinzione”.

Il progetto del teatro ha ottenuto un cospicuo contributo Pnrr pari a un milione e 500 mila euro, e prevede interventi su pavimenti e rivestimenti, la sostituzione dei serramenti, la riqualificazione energetica dello stabile e il rinnovamento dell’impiantistica. Inoltre, è in programma l’ampliamento del foyer con la creazione di un nuovo corpo edilizio collegato al teatro, dove verranno ricavati gli spazi necessari per i nuovi servizi igienici, accessibili agli utenti diversamente abili, un guardaroba e la predisposizione di un angolo bar. L’attuale configurazione della sala verrà invece mantenuta nelle linee essenziali apportando migliorie sulla visibilità al palco e sulla logistica e distribuzione degli spazi. Aumenterà di un gradone, invece, lo spazio a disposizione del pubblico in galleria con il posizionamento di un nuovo parapetto in cristallo. La capienza totale del teatro sarà di 380 posti.