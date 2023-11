In Basilica Palladiana Viacqua racconta il suo bilancio di sostenibilità

La sostenibilità per Viacqua è anche una questione di relazioni, con territori, comunità, persone, enti e aziende. Da questo assunto ha preso forma una nuova collaborazione con Relazionésimo. Nel meraviglioso contesto della Basilica Palladiana a Vicenza, il prossimo 29 novembre alle 18.00 si terrà un confronto dal titolo “Ambiente, società e governance: le relazioni che costruiscono la sostenibilità”, in cui interverranno il Presidente di Viacqua Giuseppe Castaman, Carlo Cici partner & head of sustainability di The European House Ambrosetti e Michele Tettamanzi economist di REF Ricerche. A moderarli ci sarà Luca Ancetti, condirettore de Il Giornale di Vicenza.

Il contesto europeo sta spingendo per un’integrazione sempre più profonda della sostenibilità nella pianificazione e nella gestione aziendale e The European House – Ambrosetti ha accompagnato Viacqua nel percorso di analisi e miglioramento necessario per far fronte a questa sfida. Attraverso un percorso partecipativo sono stati identificati i temi rilevanti su cui concentrare l’attenzione industriale. Le linee d’azione individuate per la gestione di questi temi e i risultati raggiunti nel 2022 sono raccontanti nel bilancio di sostenibilità.

I ricercatori di REF Ricerche hanno analizzato i rapporto che i cittadini e utenti vivono oggi in Italia con il proprio gestore del Servizio Idrico e rilevato come la sostenibilità incardinata nella strategia industriale di un’azienda costituisca un asset fondamentale per consolidare, allargare e rendere più incisivo questo rapporto.

Dai dati emerge distintamente l’impegno messo a terra da Viacqua attraverso un lavoro quotidiano e complesso che mira ad assicurare acqua di qualità e in quantità sufficiente a rispondere alle esigenze degli utenti, garantire infrastrutture fognarie e sistemi di depurazione all’avanguardia e, nel contempo, contribuire in modo sostanziale a raggiungere gli obiettivi ambientali e sociali locali e globali.

“I numeri che presenteremo – spiega il presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – mostrano un’azienda come Viacqua impegnata a tutelare la risorsa idrica, ma anche a svolgere azioni complementari in grado di imprimere sulle relazioni tessute e sul territorio servito importanti benefici positivi. Sarà questa inoltre l’occasione per illustrare anche il percorso, ormai prossimo alle battute finali, che porterà anche Viacqua a diventare Società Benefit entro l’inizio del nuovo anno”.



Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente all’apposito link. L’evento è aperto al pubblico, ma con posti limitati. I partecipanti, al termine del panel, potranno seguire la visita guidata alla mostra “La Proporzione Aurea”, promossa da Relazionésimo.