Incendio in una grande azienda: evacuato un reparto produttivo. Nessun operaio ferito

Intervento impegnativo nel primo pomeriggio di ieri in un capannone della zona industriale di Montecchio Maggiore, dopo un principio d’incendio divampato in un reparto della ditta “Filmcutter” in via Natta, con vasta “produzione” di fumo denso notato anche in lontananza da parecchi lavoratori dell’area.

A intervenire con vari mezzi i vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza, lavorando un’ora per aver ragione del focolaio all’interno dello stabilimento. L’allarme è scattato per le forze del 115 poco prima delle 15 di venerdì.

I pompieri si sono subito adoperati per garantire la sicurezza all’interno dell’edificio a uso industriale, facendo evacuare gli operai dal reparto dove ha avuto origine il rogo scaturito con ogni probabilità da un problema di natura elettromeccanica. Evitando così conseguenze sul piano sanitario per i dipendenti. All’interno dell’azienda che produce materiali isolanti e tessuti artificiali, infatti nessuna persona è rimasta ferita nè intossicata, applicando il protocollo antincendio.

I 12 operatori giunti in pochi minuti arrivati da Arzignano e Vicenza con due autopompe un’autobotte e 12 operatori hanno subito spento le fiamme entrando da un lato della grande azienda, su via Majorana, accedendo al deposito di fusti e cisterne. Una squadra interna di primo intervento aveva già circoscritto il problema. L’incendio ha interessato un addolcitore d’acqua a servizio di altri macchinari di laminazione intaccando l’impianto elettrico. Le fiamme hanno provocato una notevole quantità di fumo che si è stratificata nella parte alta del capannone, provocando danni importanti che saranno quantificati nei prossimi giorni. La coltre è stata fatta poi fuoriuscire grazie all’apertura dei lucernari.