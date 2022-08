Incidente in A4 tra due auto alle 3 di notte: Range Rover si ribalta prima delle “Gallerie”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme nella notte sul tratto vicentino dell’Autostrada A4 Milano-Venezia, all’altezza delle prime “Gallerie” dei Colli Berici in direzione Verona, dove poco dopo le 3 di stanotte si è verificato il ribaltamento di un veicolo in seguito a un incidente con due mezzi in transito a quell’ora rimasti coinvolti.

Si tratta in particolare di una vettura Range Rover, andata a sbattere sulle barriere di delimitazione guard-rail per poi arrestarsi “ruote all’aria” dopo il ribaltamento avvenuto all’altezza del km 328 come indicato nel sito A4 Brescia-Padova che ha avvertito gli utenti in marcia in direzione Verona del pericolo nel corso della notte.

A bordo della Range Rover ci sarebbe stato il solo conducente, rimasto ferito comunque in maniera lieve, trasportato in ambulanza all’ospedale San Bortolo per accertamenti in codice verde. Illesi o comunque senza necessità immediata di ricovero ospedaliero gli occupanti dell’altra autovettura, con tutti i malcapitati “protagonisti” del sinistro autostradale rientrati presso le rispettive sedi nel corso della mattinata di lunedì.

L’incidente notturno ha costretto alla chiusura parziale della carreggiata Ovest per alcune ore, in particolare della prima corsia e della corsia d’emergenza, occupate dai due veicoli incidentati prima del casello di Vicenza Ovest. Con conseguenti rallentamenti al traffico. Sul posto oltre al servizio Suem 118 d’emergenza, anche una pattuglia della Polizia Stradale.