Investito prima dell’alba ad Alte Ceccato. In rianimazione un uomo di 48 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uscita di massima urgenza stamattina prima dell’alba per un’ambulanza del Suem, partita dall’ospedal San Bortolo in direzione Alte Ceccato per prestare soccorso immediato ad un uomo travolto da un’automobile. La vittima dell’investimento è un 48enne di origine straniera ma che da tempo vive nel Vicentino, probabilmente nel territorio di Montecchio Maggiore, nelle vicinanze di dove è accaduto l’incidente stradale.

L’allarme è scattato alle 5.20 del mattino, ancora con l’oscurità, lanciato da una donna che si trovava al volante del suo veicolo al momento dell’impatto con il pedone. E’ stato investito in via Battaglia, sbalzato sull’asfalto dopo l’urto.

Si tratta dell’arteria sulla Sp500 che collega l’uscita dell’autostrada A4 all’altezza dello svincolo di Montecchio Maggiore con la grande rotatoria al bivio con la strada regionale 11, in viale Trieste. In quel momento la strada era quasi deserta e, per ora, non si conoscono le dinamiche dell’investimento dell’uomo, che si trovava solo, mentre camminava lungo la via. Un’autolettiga del 118 è giunta sul posto segnalato dall’automobilista – uscita incolume dall’incidente – in codice rosso, prestando i primi soccorsi al ferito, le cui condizioni sono subito apparse molto gravi.

Il personale sanitario del turno notturno lo ha immobilizzato e adagiato all’interno del veicolo d’emergenza, poi è scattata la corsa contro il tempo verso il 48enne in pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo berico. Da lì, viste le condizioni gravissime, è stato poi trasferito nel reparto di terapia intensiva, con prognosi chiaramente riservata. La sua sopravvivenza rimane appesa a un filo.

Notizia in aggiornamento