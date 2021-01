Mercedes in fiamme finisce carbonizzata in A4. Salvi conducente e passeggera (VIDEO)

Rimane poco più di un rottame della vettura di marca Mercedes “arrostita” da un probabile guasto elettromeccanico che causato le fiamme e che ha reso l’automobile di alta cilindrata un tizzone ardente, dopo l’incendio che si è sviluppato poco prima del mezzogiorno di oggi lungo l’autostrada A4. Parcheggiata in una piazzola d’emergenza poco prima che il rogo devastasse il suo interno.

A bordo si trovavano il conducente, un uomo, e una passeggera, entrambi illesi in quanto usciti dall’automobile in tempo utile dopo aver notato, in corsa, che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Tempo di qualche secondo dall’uscita dalle portiere e il mezzo di trasporto si è trasformato in una trappola di fuoco.

I due si trovavano in marcia tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, procedendo direzione Venezia, quando l’odore di fumo ha invaso l’abitacolo consigliando di accostare immediatamente e chiedere aiuto. Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco del distaccamento Ovest Vicentino, che dalla caserma di Arzignano hanno raggiunto il km 325 indicato seguendo anche la colonna di fumo levatasi dall’automobile già avvolta dalle fiamme. Non appena sul posto i pompieri si sono armati di pompe ed estintori per limitare i danni, coprendo di schiuma ciò che restava della macchina ormai carbonizzata.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco vicentini si sono protratte per circa un’ora e mezza, con il compito di raffreddare il telaio e i rottami residui al fine di consentirne lo spostamenti tramite carroattrezzi in una secondo momento. Il personale ausiliario della società che gestisce il tratto autostradale dell’A4 ha poi lavorato sulla carreggiata per rimuovere i detriti rimasti: tutte operazioni che ovviamente hanno comportato limitazioni alla scorrevolezza del traffico fino al primo pomeriggio di lunedì.