Nuovo incidente “alla Ghisa” sulla provinciale: si scontrano due auto. Conducente ferito

Non passa settimana senza un incidente stradale in località Ghisa di Montecchio Maggiore, teatro di un intervento di emergenza la provinciale Sp 246 che attraversa l’area Ovest Vicentino. Due le auto coinvolte, con un’Audi a sbattere contro un platano del viale alberato che costeggia la via di comunicazione.

L’allarme immediato con richiesta di soccorsi sanitari è scattato al numero 118 poco prima delle 14.30 di domenica, con invido sul posto di un’ambulanza e della squadra di turno dei vigli del fuoco, giunte entrambe dalle rispettive sedi della città vicina di Arzignano.

Secondo le scarne informazioni disponibili sull’incidente di ieri, i due veicoli viaggiavano in senso di marcia opposto quando la stessa Audi avrebbe sbandato invadendo la corsia e toccando sulla parte posteriore l’auto che sopraggiungeva, un’Alfa Romeo. Dopo l’urto, la prima vettura andava ad arrestare la propria corsa contro uno degli alberi a bordo strada. L’uomo alla guida è stato subito preso in carico dall’èquipe medica e trasportato in pronto soccorso.

Solo per pochi attimi preziosi si è evitato il violento impatto frontale che avrebbe provocato probabilmente un bilancio più pesante in termini di persone ferite: la coppia a bordo della macchina urtata, secondo la comunicazione scritta giunta dal comando provinciale di vigili del fuoco di Vicenza, è rimasta illesa dopo lo scontro. Una volta concluse le operazioni di soccorso dell’unico ferito, la polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro mentre i mezzi incidentati sono stati rimossi.