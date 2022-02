L’Audi ferma nel garage di casa prende fuoco. I pompieri evitano danni all’intera abitazione

La vettura parcheggiata nel garage di casa prende fuoco e le fiamme rischiano di espandere dal garage all’intera abitazione. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica a Carrè, nell’area della zona industriale sud di via San Lorenzo, con vigili del fuoco altovicentini impegnati per oltre due ore per aver ragione delle fiamme e ripristinare le condizioni si sicurezza.

Come confermato dalla centrale operativa nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio, per il quale la richiesta di aiuto era stata inoltrata intorno alle 16 di ieri. L’auto di marca Audi sarebbe stata attaccata da da un fuoco sprigionatosi dal suo interno, per cause al momento ignoto, di fatto distruggendola.

I pompieri, arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori, hanno spento con la schiuma la berlina tedesca e altro materiale messo a deposito, evitando un incendio generalizzato. Effettuati i rilievi sullo scenario dell’emergenza, con cause al vaglio della squadra del 115 intervenuta sul posto per lo spegnimento e la bonifica.