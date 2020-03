Probabile guasto elettrico all’auto in sosta: scoppia l’incendio poi domato dai pompieri

Scoppia un incendio in strada ad Alte Ceccato nel corso della notte, e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano sono costretti ad un intervento d’urgenza per evitare che le fiamme si propagassero ad altre due auto parcheggiate. L’innesco del rogo è avvenuto intono alla mezzanotte e mezza in via Arnaldi, in una zona residenziale e commerciale della frazione di Montecchio Maggiore.

Da una Fiat Bravo di colore bianco parcheggiata lungo la via è stato visto uscire del fumo dal vano motore, consigliando la chiamata dei soccorsi che sono riusciti a spegnere le fiamme nel frattempo divampate sotto il cofano, prima che venissero intaccate irrimediabilmente altre due vetture in posteggio a fianco della “vecchia” Bravo, semidistrutta e destinata alla demolizione.

I pompieri intervenuti sul posto per l’emergenza stanno vagliando le cause del problema, l’ipotesi più probabile consiste in un guasto di natura elettrica. Delle indagini si occupano i carabinieri castellani sulla base dei rilievi degli specialisti del 115. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.