Scontro nella notte sull’A4: due auto rovesciate e quattro persone ferite

Grave incidente a con un bilancio, allo stato attuale almeno, di 4 persone ferite ma nessuna vita dopo l’impatto e il doppio rovesciamento delle due auto coinvolte nell’incidente. Teatro dell’episodio l’autostrada A4 Milano-Venezia tra i caselli vicentini di Montebello e Montecchio Maggiore, dunque in direzione est.

Allarme con richiesta si soccorsi giunti al 118 scattato all’una della notte appena trascorsa, con due ambulanze del Suem inviate sul posto dalla centrale operativa di Vicenza e un mezzo dei vigili del fuoco, da Arzignano, oltre alla Polstrada in servizio notturno.

Gli operatori sanitari hanno subito preso in carico i feriti, per le prime cure e per stabilizzarli in vista dell’immediato trasferimento in ospedale. Non ci sono notizie dettagliate sulle loro condizioni di salute dopo il ricovero, e non sono state rese note le loro generalità finora, in attesa di aggiornamenti nel corso della giornata odierna. Si tratterebbe dei due conducenti alla guida e di altrettanti passeggeri suddivisi tra i due veicoli incidentati, tutti e quattro gli occupanti effettivi delle vetture. Tutti si troverebbero al polo berico del San Bortolo.

Ai pompieri del distaccamento Ovest Vicentino è toccato il compito di liberare il tratto di autostrada dai veicoli finiti rovesciati e dai detriti, procedendo alla messa in sicurezza delle carreggiate. Per oltre un’ora e mezza la circolazione è stata convogliata in un’unica corsia durante i soccorsi e la fase successiva di ripristino della circolazione.